10月25日に山形県長井市で行われている山形県高校駅伝で女子は山形城北高校が、男子は酒田南高校が優勝しました。 女子は10チームがエントリー、男子は13チームがエントリーしました。 白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM