24日午後、高市早苗総理が就任後初めて所信表明演説を行いました。特に外交・安全保障については「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」と決意を新たにしました。【写真を見る】高市総理の所信表明演説とそれを聞く維新・国民・公明の党首の様子「日米関係をさらなる高みへ」外国人政策にも言及高市総理が初めての所信表明演説で、まず訴えたのは自らの「決意」でした。高市早苗総理「日本列島を強く豊かにしていく。世界が