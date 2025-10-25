「うちの子だけ習い事が少ないのでは？」そんな不安を抱いたことはありませんか？ 小学生の子どもから「友達はみんな2個以上やってるよ」と言われると、つい家計簿を見て焦ってしまうかもしれません。 でも実際のデータを見てみると、2つ以上が当たり前というわけではないようです。本記事では、小学生の習い事事情について解説します。 小学生は本当に2つ以上習い事をしているのか？ アンケート結果で確