STU48内海里音（22）が25日、都内で、自身初の写真集「STU48内海里音1st写真集ハートのGPS」発売記念の会見を行った。2019年にグループの2期生として加入し、24年発売の11thシングル「地平線を見ているか？」で初選抜。今年10月8日に、グループ加入時から夢見ていたという写真集が発売となった。タイトルに込めた思いを聞かれると「私が普段ファンの方をSNSで監視しているのと、GPSが似ていて。ファンの方も、私のプライベート