親を見送った後、実家に残された仏壇をどう扱うか悩む人は少なくありません。処分には宗教的な手順や費用の問題が伴い、家族間で意見が分かれるケースもあります。 本記事では、仏壇を自分で処分しても問題ないのか、費用は誰が負担するのかについて整理していきます。仏壇処分の流れや費用相場、トラブルを防ぐための注意点を分かりやすく解説します。 仏壇は自分で処分してもいいの？ 基本的に、仏壇は自分