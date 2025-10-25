【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの佐田真由美が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】佐田真由美が公開した“残飯”弁当◆佐田真由美、リアルな弁当披露佐田は「残飯が私の主食です」とつづり、普段の弁当を披露。弁当には茹で卵、ブロッコリーの茎と思われるものなどが詰められている。◆佐田真由美の弁当が話題この投稿にファンからは「私も同じような弁当」「親近