【モデルプレス＝2025/10/25】女優の仁村紗和が10月25日、都内にて1st写真集「燦爛」（扶桑社）の発売記念記者会見に出席。10周年を振り返り、ターニングポイントになった作品を明かした。【写真】仁村紗和、暗髪から派手カラーにイメチェン◆仁村紗和、初写真集で“自分の色”表現仁村の初写真集である同作。「いま出せる、ありのままの私」をテーマに、温暖な台南の街や自然の中でゆったりとした時間を楽しむ姿、ホテルで見せる