離婚後に子どもを育てる家庭において、養育費が支払われないケースが少なくありません。厚生労働省の2021年度調査によると、母子世帯で養育費を取り決めているのは46.7％、実際に受け取れているのは28.1％と、約4世帯に1世帯にとどまります。 こうした現状を改善するため、法務省は2026年5月までに「法定養育費」制度の施行を予定しています。本記事では、法定養育費の仕組みや具体的な金額について解説します。