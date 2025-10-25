前沢里子(35歳)は、市役所で働く一児の母。夫のモラハラ、ワンオペ育児に耐え兼ね、不倫に走ります。間もなく不倫が夫にバレ、離婚を言い渡されます。さらに、最愛の息子・マモルの親権もうしないそうに…。家を追い出された里子は、妊娠していることが発覚。おなかの子は、不倫相手の子か、夫の子かわかりません。追い込まれた里子は、大学時代の先輩に相談し…。ワンオペ育児の苦悩と不倫の代償…そしてそこから立ち直っていく主