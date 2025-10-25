GT-R SUV登場へ!?2025年10月21日、日産が海外で展開する高級車ブランド「インフィニティ」は、米国で行われるカスタムカーショー「SEMA SHOW 2025」に出展すると思われる車両のティザー画像を公開。同年10 月 27 日にも全面公開するとしています。これはGT-R級スペックの予感！ティザー画像には、車両の後部が映し出され、リアエンブレムとして“QX80”と、“R-SPEC”（アールスペック）のバッジがあしらわれていることがわか