２５日、協議会場となったマレーシア・クアラルンプールの高層ビル「ムルデカ１１８」。（クアラルンプール＝新華社記者／朱煒）【新華社クアラルンプール10月25日】中米両国の代表団は25日午前、マレーシア・クアラルンプールで経済・貿易協議を行った。２４日、マレーシア・クアラルンプールで撮影した協議会場の高層ビル「ムルデカ１１８」。（ドローンから、クアラルンプール＝新華社記者／程一恒）