日々の買いものは生活に欠かせませんが、想像以上に体力も気力も奪われる作業ですよね。スーパーのなかで、献立を考えながら行ったり来たりするのはとてもたいへん。材料選びから袋詰めまで数分では終わらないでしょう。『買いものだけで疲れる。ご飯のためとか目的があって買いものに行くのだけれど、帰るとやる気をなくす』ペットボトルなどの飲みものを買うと、買いもの袋ひとつでも重量があります。まるでダンベルを持っている