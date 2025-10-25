福岡県警飯塚署は25日、飯塚市弁分付近の道路上で24日午後7時ごろ、通行中の女性が自転車に乗った見知らぬ男から肩を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から60代くらいの中肉。色不明のカゴのない自転車に乗車していたという。