ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２４日（日本時間２５日）にブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回にＷＳ初アーチを放ち、４打数１安打２打点だった。チームは６回に一挙９失点して４―１１で大敗。対戦成績は１敗となった。ブーイングに包まれていたロジャーズ・センターが沈黙したのは２―１１の７回一死一塁打だった。４番手の右腕フィッシャーのカウント１―２からの５