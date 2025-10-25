あなたは夫の女友達の存在に悩まされたことはありますか？ 結婚前からの友人関係に口を出したくないけれど、異性とのあまりに近い距離感は妻としていい気はしません。ましてや女性側に夫への好意があった場合、円満な夫婦関係にも大きな亀裂が入ることがあるのです…。今回は、読者からの反響が大きかった、夫の女友達トラブルの人気2作品を紹介します。上から目線で「夫へのアドバイス」をしてくるママ友真紀さんから見た玲子さん