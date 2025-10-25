日本ハムの北山亘基投手が２５日、エスコンで行われた秋季練習でマウンドからＷＢＣ球を使ってのピッチング。ボールへの適応に自信を見せた。北山はＷＢＣ球の特性を「小手先で合わせようとするとすごく動く。あといつものボールの感覚で投げると、ちょっと抜けるんでもうちょっと慣らしていきたい」と説明。実際にキャッチボールではボールが大きく上にそれる場面もあった。それでも、マウンドでは真っすぐにカット、カーブ