◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝１０月２５日、京都競馬場母、姉にＧ１馬を持つアマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）は、母アパパネの名が刻まれた馬運車で京都競馬場に到着。初の関西圏への輸送になったが、入れ込むこともなく無事にクリア。「前走の新潟で（長距離輸送も）経験していますからね。おとなしかったですね」と福田助手は馬運車内での様子を伝えた。来春