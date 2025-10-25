既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題を巡り、前橋市議会の７会派から辞職と出直し選への立候補を要求された小川晶市長（４２）は２４日、「自分の決断に基づき必要があればまた判断したい」と現時点での辞職を否定した。来月にも公開型の市民対話集会を開き、続投への理解を得たい考えだ。小川市長はこの日の定例記者会見で、続投と給与減額の方針は変えず、「（市民の）信頼回復に専念する」と強調。７会派が「