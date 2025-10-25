１９世紀までに野生絶滅し、各国の動物園で生き延びてきたシカ科の「シフゾウ」が、日本から姿を消そうとしている。国内でも６０頭以上が飼育されてきたが、海外からの輸入制限や高齢化に伴い減少。今年６月にわずか３頭となり、動物園関係者は「繁殖を続けるのは困難。動物園が『箱舟』の役割を果たしてきた歴史を伝えていきたい」と話す。（広島総局柴山倫太朗）ひづめは牛・頭は馬・角が鹿・体はロバ似？「アスカ！」。広