10月25日（現地時間24日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズと対戦した。 レブロン・ジェームズを欠くレイカーズは、敗れた開幕戦と同じ先発メンバー。ルカ・ドンチッチ、ゲイブ・ビンセント、オースティン・リーブス、八村、ディアンドレ・エイトンがスターティングファイブに名