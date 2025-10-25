埼玉県飯能市の北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、開業7周年を記念した特別イベント「メッツァ・ヴァイキング・ウィークエンド 2025」を2025年11月1日(土)・2日(日)に開催する。クリスマスイベント「メッツァの北欧クリスマス2025」の一環として、民族楽器の生演奏や北欧神話のトークイベント、神秘的なルーン占いなど、北欧の人たちの祖先であるヴァイキングの文化を気軽に体験することができる。【写真】ヴァ