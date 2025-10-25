カンボジアに渡航した韓国人が詐欺への関与を強要されたり、犯罪組織に監禁・暴行を受けたりする事件が相次いでいる。最近、カンボジア入りした韓国人のうち、2000〜3000人が帰国していなかったことも判明。韓国紙は「若者が高収入の仕事という誘惑に乗せられ、犯罪の誘惑に陥りやすい環境をつくっている」と警鐘を鳴らした。朝鮮日報は与党「共に民主党」の朴賛大（パク・チャンデ）議員のオフィスが20日に法務部から受け取って公