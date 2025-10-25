３４年ぶりの東京開催となった世界陸上の女子走り高跳びで、“眠れる森の美女”として話題となった銅メダリストのヤロスラワ・マフチフ（２４）＝ウクライナ＝が秋の私服姿を披露し、反響が寄せられている。「秋の雰囲気がオンになった」と綴り、黒のパンツにブラウンのカーディガン、ブルーのシャツ姿で街中でのショットを投稿。コメント欄などでは「上品でクール」、「宇宙で最も美しい女性はこの惑星に住んでいる」、「涙を