¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦£Ó£Ç¡×¡Ê£²£µÆü¡¢ÄÅ¡Ë£Ó£Ç³«ºÅÃæ¤ÎÄÅ¥Ü¡¼¥È¤Î£µÆüÌÜ£³£ÒÈ¯ÇäÃæ¤Ë¡¢»ºµÙ¤ÇÌó£²Ç¯´Ö¥ì¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç»³Àé¹­¡Ê£²£¹¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£±£±£¶´ü¡¦£Â£²¡á¤ÎÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤Á¡¼¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤Þ¤À£±ºÐ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÅ·»È¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê