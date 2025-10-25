漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が25日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時20分＝関西ローカル）に生出演。消費税減税についての私見を述べた。24日に行われた高市早苗首相の初の所信表明演説では、連立を組んだ日本維新の会が主張する、食料品の消費税の2年間ゼロについては言及がなかった。食料品の消費税を減税した場合、税収の5兆円分の財源をどうするかの問題があり、元TBS記者でジャーナリストの武田一顕氏（59）も、「