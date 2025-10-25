¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê74¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤À¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤µ¤À¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç»þ¡¹¡¢¡Ø»ä¤Î²Î¤òÊ¹¤­¤¿¤¯¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏCDÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È