お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が23日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが手作りしたスイーツを家族が絶賛したことを明かした。この日、小原は「兄弟は、定期的に学校から料理本を借りてきます」と切り出し「昨夜は誠希千がお菓子づくり」と誠希千くんがお菓子作りに挑戦したことを報告。和菓子が好きだという誠希千くんが作った「水ようかん」の写真を公開し「チョイス しぶっ！」とお茶目につづった。翌朝、家