◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）２９位で出た渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７４で通算１オーバーでホールアウトした。スタートの１０番でダブルボギーを喫し、悪い流れのまま一日を終えた。「耐えるゴルフが多かったなかで、やっと来てくれた１５、１６番のチャンスを外してしまっ