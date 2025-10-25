今年の新米の収穫量は、去年より約63万トン増える見通しです。日本テレビはより詳細に実態をつかむため、全国の生産者へアンケートを実施しました。全体として増産が成功しているようですが、価格は高止まりしています。その背景と今後の推移を考えます。■時期・対象は…“コメ券”どうなる？森圭介アナウンサー「23日、農林水産省の鈴木大臣がコメの価格高騰への対応として、報道陣にコメ券の導入に意欲を示して話題になりました