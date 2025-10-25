広島は25日、磯村嘉孝捕手（32）、山足達也内野手（31）、韮沢雄也内野手（24）の3選手に来季の契約を結ばないことを通達した。また、育成3年目の名原典彦外野手（25）にも戦力外通告がなされた。磯村は10年ドラフト5位で入団。19年には自己最多65試合に出場して打率・278、4本塁打、21打点の成績を残したが、近年は出場試合数が減少。昨季は上半身のコンディション不良もあり、10試合の出場で、今季もわずか6試合の出場に止ま