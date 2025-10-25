◇秋季高校野球東海大会聖隷クリストファー2―10三重（2025年10月25日刈谷球場）来春センバツに向けた重要な参考資料となる東海大会の準決勝で、聖隷クリストファー（静岡1位）は三重（三重1位）7回コールドで敗れた。ここまでチームをけん引してきた最速147キロのエース・高部陸投手が6回13安打を浴びて10失点を喫した。打線は2回に高部が自らのバットで適時二塁打を放つなどで2点を先制したが、4回1死二、三塁のチャ