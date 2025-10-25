演歌歌手の藤あや子が23日に自身のアメブロを更新。大阪土産でもらったという『釣鐘屋本舗』の『釣鐘まんじゅう』を絶賛した。【映像】藤あや子、植物に囲まれた庭＆くつろぐ家族を公開この日、藤は「別腹タイム」というタイトルでブログを更新。「大阪土産でいただいためっちゃ美味しいおまんじゅう」と切り出し『釣鐘まんじゅう』の写真を公開した。続けて「シンプルな生地に大好きなこし餡が入ってる」とその魅力を説明。