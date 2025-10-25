ニューヨーク株式市場のダウ平均株価が、追加利下げへの期待感などから初めて4万7000ドルの大台を超えて取り引きを終えました。【映像】NY株式市場 ダウ終値 初の4万7000ドル台アメリカ労働省が24日に発表した9月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて3.0％上昇し、市場予想を下回りました。これを受けて、アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）が景気を下支えするため追加の利下げを行うという期待感が高まり、ニュ