高市総理が打ち出した物価高対策。その一つで、配布が検討されている「おこめ券」。コメ価格高止まり緩和の一手となるのでしょうか？【写真を見る】備蓄米放出を“批判”？「おこめ券」提案する鈴木農水大臣“スピード重視” 新内閣でコメの高騰対応策に変化高市早苗総理（24日・所信表明演説）「最優先で取り組むことは、国民の皆様が直面している物価高への対応です」高市総理が打ち出した物価高対策。▼ガソリン減税のほか