シンガー・ソングライターさだまさし（74）が25日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にゲスト出演。自身の誕生日にまつわる思い出を語った。さだはパーソナリティーの和田アキ子と同じ4月10日生まれで、この日は誕生日にまつわるエピソードを披露した。さだは、同じ誕生日の映画評論家の淀川長治さん、放送作家の永六輔さん、イラストレーターの和田誠さんと合同誕生会を開いたこ