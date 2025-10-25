俳優の長塚京三（８０）、女優の市毛良枝（７５）が２５日、都内で行われた映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」公開記念舞台あいさつに、「ＪＯ１」の豆原一成（２３）、酒井美紀（４７）、八木莉可子（２４）らとともに出席した。同作は、豆原演じる孫・拓磨と、市毛演じる祖母・文子が紡ぐ家族の物語。今作で４４年ぶりに映画主演を務めた市毛は「いろんな方が愛をかけてくださったら、こんなに世界に広がってい