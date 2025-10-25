25日の東京6R・新馬戦（ダート1600メートル）は、2番人気ホウオウルクソール（牡＝栗田、父ヘニーヒューズ）が2番手から押し切った。横山和は「ゲートをポンと出て、2番手につけて、大事に追い出した。性格は良さそうだし、センスもいいです。順調に成長してほしい」とパートナーを好評価した。