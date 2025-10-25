俳優の蒼井優が25日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』公開記念舞台あいさつに登壇。2016年公開の映画『アズミ・ハルコは行方不明』以来、およそ10年ぶりとなる松居大悟監督作品への参加となったことを受け、感慨を口にした。【集合ショット】南琴奈、板垣李光人、蒼井優らと笑顔を見せる杉咲花蒼井は「当時29か30ぐらいの時に松居大悟監督とご一緒しました。プロデューサーは私と同い年で、私にとって最後の青春だ