アメリカ大使館付近で刃物を振り回すなどして逮捕された男が、動機について「気象庁が意図的に気候変動させている」などと供述していることがわかりました。【映像】現場の様子塩田達也容疑者（38）は24日、アメリカ大使館の近くで、職務質問をした警察官に刃物を差し向けた公務執行妨害の疑いがもたれています。塩田容疑者は取り押さえられる際に刃物を振り回し、警察官1人が全治3カ月の重傷です。動機について「気象庁と