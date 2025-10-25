【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２４日、最新型原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打撃群を、ベネズエラに近いカリブ海や中南米沖に派遣すると発表した。ベネズエラの反米左派政権に軍事的圧力を強める狙いとみられ、緊張が高まっている。同省のショーン・パーネル報道官はＳＮＳで空母の派遣理由について、ベネズエラを名指しせずに「国際的な犯罪組織を解体する能力の強化だ」と説明した。ＡＰ通信に