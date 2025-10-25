２５日の新潟６Ｒ（芝１８００メートル）で４番人気のコンフォルツァ（牡３歳、栗東・松永幹）に騎乗した永島まなみ（２２）＝栗東・高橋康＝が勝利。今年のＪＲＡ１８勝目、同通算１２８勝目を挙げた。中団から鮮やかに抜け出し、後続の追撃を振り切った。自身にとっては、１０月５日のタマモティーカップ（牝３歳、栗東・高橋亮）以来となる３週間ぶりの勝利。２７日の２３歳の誕生日を前にうれしい白星となった。永島まな