2025年11月1日（土）から、セルフでサロン級の美しいネイルが楽しめる『GELiSM（ジェリズム）』の冬限定色3色が登場！PLAZA、LOFTの取扱店舗や公式オンラインショップで購入可能です。新作「ゴールドライト フラッシュマグ」は、透け感のあるセミシアーなベースカラーに、発光感と繊細なラメが美しく輝く特別なカラー。宝石のような輝きを指先にプラスして、冬のネイルを楽しんで♪ 冬限定！GELiSM