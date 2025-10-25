舞台『ハイキュー!!』及川徹役、舞台『ブルーロック 3rd STAGE』雪宮剣優役などで人気の俳優・遊馬晃祐（あすまこうすけ）が10月13日に初のデジタル写真集『Borderline』をリリースした。自身の発案で「まだ付き合う前の一日デート」をテーマに撮影された本作は、ヌーディーなシーンなど、リアリティのある攻めたカットを多数収録。「週プレ グラジャパ！」で購入すれば、完全アドリブのシチュエーション動画も楽しむことが出来る