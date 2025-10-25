2025年は昭和元年から数えて100年目。時代を超えて愛され続ける味を紹介します。 今回は浜松市天竜区にあるハンバーガーショップのカツ丼です。 【写真を見る】「古くから愛されたカツ丼をやってみよう」 閉店した人気店の味をハンバーガーショップが復活 当時のレシピを再現＝浜松市天竜区【愛されごはん】 閉店してしまった店でかつて多くの人に親しまれていた一杯をアメリカ好きの店主が復活させ