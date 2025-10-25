「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースが大敗で初戦を落とした。デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で六回の大量失点について「適切な投球ができなかった」と苦言を呈した。その上でリーグ優勝決定シリーズから６日間の空白期間は「影響したとは思っていない」と言い切った。六回、先発のスネルが先頭ビシェットへ四球を与えてしまった。ここからカークの安打、バ