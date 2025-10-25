映画評論家でタレントの浜村淳（９０）が大腸がんのため、手術を行うことが分かった。所属事務所「一丁目一番地株式会社」の公式ＨＰで「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」と題され報告された。以下、報告全文。「平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました。幸い早期に発見され