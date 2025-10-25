サッカーＪ１横浜ＦＭのＯＢで元日本代表ＤＦ中沢佑二氏が２５日、横浜ＦＭ―広島戦（日産スタジアム）の試合前に「レジェンドトークショー」を行った。１７年在籍したクラブは、今季開幕から低迷し、残り４試合の時点で残留争いの渦中にいる。名門クラブがかつてない苦境に陥っているが、リーグ連覇（０３、０４年）に貢献し、１８年限りで現役を引退した“ボンバー”は「今やっと少しずつ良くなって、元の姿に戻りつつある。