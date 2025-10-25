◆プロボクシング▽女子アトム級（４６・２キロ以下）８回戦山中菫（判定３―０）渡辺恵（２５日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）前ＩＢＦ女子世界アトム級王者・山中菫（真正）が、王座陥落後の復帰戦で渡辺恵（ＴＥＡＭ１０ＣＯＵＮＴ）に、３―０の判定勝ちを収めた。山中は、初回から果敢に前へ出てくる渡辺の動きを見極め、カウンターの左ストレートをヒット。右フックもさえ、たびたび相手の動きを止めるなど、有