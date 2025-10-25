米俳優ジョニー・デップが、チャールズ・ディケンズの名作『クリスマス・キャロル』を新たに映画化する『Ebenezer: A Christmas Carol（原題）』で主演を務める方向で最終交渉に入っていると、米メディアが報じている。【動画】ドキュメンタリー『チャップリン』にも出演しているジョニー・デップ製作はパラマウント・ピクチャーズ。監督を務めるのは、ホラー映画『X エックス』『Pearl パール』『MaXXXine マキシーン』で知ら