立憲民主党の小沢一郎衆院議員が２５日、小沢一郎事務所のＸ（旧ツイッター）を更新。日本人の国内旅行減少が加速しているという現状に「アベノミクスの帰結。高市内閣で事態は悪化するだろう」と批判した。小沢氏は、２０２５年１〜７月で、京都や東京など３５都道府県で日本人の宿泊者が減少しているとの記事を引用。「物価高や混雑で国内旅行に行けないばかりか、円安再加速で海外にも行けない。外国人は旅行を楽しみ、日本